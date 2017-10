Nunnu Austraalia lembelaulik hullutab kohalikke tüdrukuid!

The Jinglesi frontman Jonathan on pärit Austraaliast; Rauno, Tanel ja Hain on eestlased. Enda konserteid kirjeldavad bändiliikmed kui sulamit muusikast, komöödiast ja meeldejäävatest kujudest. Publiku silma jäi ansambel esmakordselt 2015. aasta sügisel Eesti Laulu 2016 poolfinaalis. Ühemeelselt nõustuvad kõik, et kvaliteetse helipildi ja muusika kõrval on maitsekas lavašõu vajalik. Pea kaheaastase koosolemise jooksul on väljakujunenud kaasahaarav ja omanäoline live-kogemus, mis jõuab muusikavideona esmakordselt kodusvaatajateni. Miks mitte alustada uut nädalat eriti mõnusa uue muusikaga!