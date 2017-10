TFW 2017/ Liina Stein toob moepubliku ette ekstravagantse pärlisära

Ekstravagantse, luksusliku ning eristuva stiili poolest tuntud moelooja näitab Tallinn Fashion Weekil lisaks käsitööna valminud rõivastele ka klassikalisemaid peokleite, samuti näeb moelaval stiilseid sügisjakke- ja mantleid, mis on kaunistatud pärlite või karusnahaga.

Hetkel Pariisi moenädala moe-show ja showroomiga ametis olev moelooja sõnab kodumaise Tallinn Fashion Weeki kohta järgnevat: "Praegu on ülipingelised, kuid loominguliselt äärmiselt nauditavad ajad – esitleme kahenädalase vahega Pariisis ja Tallinnas kaht erinevat kollektsiooni. Kui Pariisi kollektsioon on tänaseks juba valmis, siis Tallinna moenädala etteasteks on mul varuks veel tõelisi moeüllatusi ning ainueksemplare, mida viimistleme ateljees ilmselt moe-show eelõhtuni. Sel hooajal on moegurmaanidele väga palju intrigeerivat ja filligraanset tulemas, märksõnadeks on värviküllased lillemustreis sädelevad pitsid, sulgede embus ja klassika."

Liina Steini sügis-talv 2017 kollektsioon on pühendatud peohooajale, mis visuaalselt väljendub pitside luksuslikkuses, pärlisäras, dramaatiliselt külluslikult lendlevas kõrgkvaliteetses siidis ning tähistaevalikult helkivates romantilistes sulekangastes.

Disaineri moeloomingut on võimalik soetada endale Liina Steini stuudiopoest, kus lisaks valmiskollektsioonide soetamisele on võimalik esitada ka eritellimusi ning ametlikus e-poes www.liinastein.ee. Lisaks on kunstniku looming saadaval Tallinna Kaubamajas, Venemaal Peterburis ja Saudi-Araabias Mediinas. Liina Stein avab novembrikuus uue butiigi Tallinna vanalinnas Harju tänaval, kõik Pariisis viibivad eestlased on aga oodatud 29. septembrist kuni 4. oktoobrini külastama Liina Steini showroomi Pariisi südames trendikal Rue de Richelieu tänaval.

Liina Steini uue kollektsiooni esitlus toimub Tallinn Fashion Weeki raames laupäeval, 14. oktoobril kell 19.30 Vaba Laval.