Miks rootslasest näitleja Peter Stormare loobus James Bondi rollist?

Praegu 64-aastane Stormare on kehastanud «Rootsi James Bondi», detektiiv Carl Hamiltoni 1998. aastal, edastab The Local.

1994 -2005 mängis Bondi iiri näitleja Pierce Brosnan. Seda rolli pakuti 1990. aastate alguses nii Brosnanile kui Stormare’ile, kuid viimane ei võtnud seda vastu.

Pierce Brosnan ja Michelle Yeoh filmis «007 ja igavene homne» / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Bondi filmi «007 ja igavene homne» reklaamplakat. Filmi peaosas on Pierce Brosnan / wikipedia.org

«Kõik teavad, et Bond on surematu, ta on nagu saatan ja minu jaoks on see vilets süžee. Ma ei ole Bondist kunagi aru saanud, sest ta tegevus kogu aeg kordub. Kurikaelad ähvardavad ja ründavad teda eesmärgiga tappa, kuid see ei õnnestu. Mul on igatahes huvitavamaid projekte olnud kui seda on Bondi mängimine,» teatas Stormare.

Peter Stormare / Maja Suslin / SCANPIX/SCANPIX SWEDEN/Scanpix

Rootsi staari sõnul ei ole ta kunagi ühegi Bondi filmi fänn olnud ega kavatse neid ka tulevikus vaadata.

Stormare on mänginud mitmetes filmides ja seriaalides, kaasa arvatud «Fargo», «Prison Break» ja «Jurassic Park», olles üks rootslastest, kes on tuntud ka Hollywoodis.