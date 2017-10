«Troonide mängu» viimase hooaja iga osa läheb maksma 19 miljonit dollarit

HBO palkas lisaks senistele loojatele ja režissööridele David Benioffile ja David Brett Weissile veel kaks tegijat, Miguel Sapochniku ja David Nutteri, kuna elavate ja surnute vahel on palju võitlusstseene, edastab news.com.au.

Seistmenda hooaja lõpul hävitas Öökuningas (Night King) Daenerys Targaryeni draakoni Viserioni abil, kelle ta tappis ja ellu äratas, Müüri (The Wall) ning sisenes oma surnute armeega Seitsmesse kuningriiki.

Öökuningas ja jäine draakon Viserion / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Vaatajaid üllatas Jon Snow ja Daenerys Targaryeni seksistseen, kuid ilmnes, et tegemist oli intsestiga, sest need kaks tegelast on lähedalt sugulased.

Jon Snow (Kit Harington) ja Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) / Backgrid/Scanpix

Senistel andmtel on «Troonide mängu» kaheksandal hooajal kuus osa, kuid need on ligi kaks korda nii pikad kui varasemate hooaegade osad.

Seitsmenda hooaja finaalosa pikkus oli 80 minutit, kuid kaheksanda hooaja algusosa on juba pikem.

HBO eelarve kohaselt kulutatakse «Troonide mängu» finaalhooajale 115 – 120 miljonit dollarit, palju on massistseene ja arvutigraafikat.

Kinnitamata andmetel läksid «Troonide mängu» varasemate hooaegade iga osa keskmiselt maksma 13 miljonit dollarit, kuid viimane hooaeg tahetakse teha eriti suurejooneline ja selle tõttu kulutatakse rohkem.

«Troonide mängu» seitsmenda hooaja võtted / HBO / BACKGRID/Scanpix

Kuna kaheksanda hooaja osadele tehakse kulutusi enam, siis oletatavalt on näha enam draakoneid, rohkem elavaid surnuid ja rohkem vaatamisväärset.

«Troonide mängu» seitsmenda hooaja võtted / HBO / BACKGRID/Scanpix

Benioffi ja Weissi sõnul ei saanud nad esimesel hooajal korralikke lahinguid näidata, kuna neil puudus nende tegemiseks vastav raha, kuid juba viiendast hooajast on eelarve suurem ja neil on olnud võimalus võimsaid stseene teha.

«Troonide mängu» seitsmenda hooaja viimane osa / Scanpix

«Troonide mängu» seitsmenda hooaja viimane osa / Scanpix

«Troonide mängu» näitleja Nikolaj Coster- Waldau (Jaime Lannister) teatas mõni aeg tagasi, et tal on juba uue hooaaja käsikiri käes ja arvatavalt on saanud selle ka ta kolleegid.

Nikolaj Coster-Waldau Jaime Lannisterina / Macall B. Polay/AP/Scanpix

Praegustel andmetel peaks 2011. aastal käivitunud menusarja, mis põhineb USA kirjaniku George R.R. Martini romaaniseerial «Jää ja tule laul» (Song of Ice and Fire), kaheksas hooaeg jõudma vaatajateni kas 2018. aasta sügisel või hiljemalt 2019. aasta alguses.

George R.R. Martin / Matt Sayles/AP/Scanpix

Lena Headey (Cersei Lannister) seitsmenda hooaja võtetel / HBO / BACKGRID/Scanpix