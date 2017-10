Vaata, kes on vastselt lahutatud Scarlett Johanssoni uus kallim

Johanssoni ja Josti romansi üle on ka varasemalt spekuleeritut, kuid nüüd tegi naine asja avalikuks külastades koos saate «Saturday Night Live» pidu New Yorgis, vahendab Daily Mail.

Scarlett Johansson / Vida Press

Colin Jost / Vida Press

Jostil on Johanssoni kohta öelda vaid kiidusõnu: «Ta on päris lahe. Raske on millegi üle kurta, ta on imeline,» sõnas mees, kes töötab SNL-i juures.

Colin Jost /F. Sadou/AdMedia/SIPA

Scarlett Johanssoni lahutus Dauriacist jõustus eelmine nädal, lahku kolis paar vaid pärast kaks aastat kestnud abielu. 2008 - 2011 oli Johansson, kes on öelnud, et monogaamia on ebaloomulik, abielus Ryan Reinoldsiga.