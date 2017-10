Tulevane ämm? Vaata, kui hästi saab prints Harry läbi tüdruksõbra Meghan Markle´i emaga

Prints Harry ja tema tüdruksõber Meghan Markle osalesid Torontos vigastatud veteranidele mõeldud üritusel Invictus Games´il ning kohale oli lennanud ka Meghani ema Doria, mis tõestab, et paaril on tõsi taga. Nii prints Harry, Meghan kui Markle´i ema paistsid üritust väga nautivat ja võis näha, et potentsiaalne kuninglik väimees sai Meghani emaga suurepäraselt läbi.