Vaata, mida arvab Kristin Davis sellest, et film «Seks ja linn 3» jääb tegemata

Mõned päevad tagasi kinnitas sarja ja filmide üks peaosatäitjatest Sarah Jessica Parker, et kolmanda filmi projekt on ametlikult «surnud» ning lisas, et see uudis oli talle pettumust valmistanud.

Sarah Jessica Parker Carrie Bradshawna / Craig Blankenhorn/AP

Kim Cattrall, keda süüdistati oma suurte nõudmiste tõttu projekti untsu keeramises, asus aga end kaitsma väites, et tema ainuke nõudmine oli uut filmi mitte teha.

Kim Cattrall / Scanpix

Nüüd võttis sõna ka kolmas peaosatäitja Kristin Davis, kes on ühel meelel fännide ja Sarah Jessica Parkeriga. Kui aga SPJ jäi oma kommentaaris kidakeelseks, siis Davis avaldas selleteemalise emotsionaalse Instagrami postituse.

«On tõsi, et me ei tee kolmandat filmi. Ma tahtnuks, et me oleks saanud enda tingimustel teha selle viimase peatüki, et lõpuni arendada oma tegelaskujude lood. On väga frustreeriv, et me ei saa seda peatükki, mis on Michael Patrick Kingi poolt nii kaunilt kirjutatud, teie kõigiga jagada. Seega, meile jäävad vaid mälestused,» sõnas Davies lisades juurde pildi tema tegelaskuju Charlotte´i pisarates näost.

Kristin Davis / Instagram

Hetkel on siis seis 2:1, mida arvab aga asjast Mirandat kehastanud Cynthia Nixon?