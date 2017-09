Fotod: vaata, kuidas Madonna tütrest on sirgunud kaunis naine

Madonna ja näitleja Carlos Leoni 20-aastane tütar Lourdes Leonist on saanud kaunis naine, kes on superstaarist emalt pärinud uskumatult hea vormi ja stiilitunnetuse. Vaata, kuidas on pisikesest pruunisilmsest tüdrukutirtsust sirgunud stiilne naine, kes teeb koostööd näiteks selliste kuulsustega nagu Stella McCartney ja võib ühel päeval silmad ette teha oma kuulsale emalegi.