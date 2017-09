Victoria Beckham sai Kourtney Kardashianilt humoorika ninanipsu

Victoria esimene foto kuulsas poosis pärineb 2015. aastast, millel võib näha teda sohval lebamas ja telefoni näppimas, jalg justkui juhuslikult kõrgel õhus. Pärast seda postitas ta arvukalt sama stiiliga fotosid demonstreerides oma kahtlemata muljetavaldavat painduvust.

Victoria Beckham / Instagram

Nüüd postitas aga Kourtney Kardashian endas samas poosis pildi pealkirjaga: «Victoria, ma helistan sulle hiljem, ma jõudsin just jalkamängult tagasi». Osad arvasid, et tegemist on Kourtney süütult sõbraliku naljaga, samal ajal kui teised pidasid seda õelutsemiseks.

Kourtney Kardashian / Instagram

Victoria ei lasknud end sellest aga põrmugi häirida postitades omakorda pildi hommikumantlis ja turbanis, jalg loomulikult üle pea ning adresseeris selle Kardashianile. Igatahes ei paista sugugi, et naiste vahel oleks paksu verd, pigem tundub, et staarid vajavad oma ellu veidi huumorit ja tähelepanu.