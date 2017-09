Mallukas kurdab: mu nibud on varsti põlvini imetud

Üheks selliseks teemaks on imetamisega seotud ebamugavused, mida ta kirjeldab blogis nii: «Nagu mul oleks nibu raamatu vahele pandud ja surutud. Et mitte nagu omg nii jube valus, aga noh, ei taha väga oma nibu raamatu vahel hoida, eksole».

Mallukas, kes osales ka tõsielusarjas «Me saime lapse», on kahtlemata vapper ja saab kahe väikse lapsega suurepäraselt hakkama, aga iga noor ema võib olla muutunud olukorrast ja kehast üpris häiritud olla.

TV3 esitles uut tõsielusarja "Me saime lapse" suure beebipeoga: Mallukas / TV3

«Mul on juba selg valus sellest sundasendist ja nibud on ka varsti põlvini imetud, aga no mis sa hädaga ära teed. Kui tal paha on ja tiss aitab, siis ikka annan ja olen ise nagu…jeesus, palun anna mulle mu nibud tagasi,» kurdab Mallukas.