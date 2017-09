Superstaar võib 15 aastaks vangi minna

DeAraugot jäi nimelt viie päeva jooksul kaks korda politseile metamfetamiiniga vahele. Teisel korral oli meelemürki juba märkimisväärne kogus. Lisaks leiti lauljatari juurest suur nuga ja tomahook, vahendab Õhtuleht.

Kate DeAraugo / Instagram

Naise narkosõltuvus ja psühholoogilised probleemid on kestnud juba pikemat aega ning 2015. aastal jäi ta uimastite ja alkoholi mõju all auto juhtimisega vahele.

Veebruaris kinnitas naine aga ajakirjale New Idea, et on lõpuks sõltuvusest võitu saanud ja soovib jätkata oma karjääri edendamist. Nii kahjuks siiski ei läinud ja Kate´i ootavad ees ärevad ajad.