Eriti romantilised kaadrid: Selena Gomez suudles vihmasajus

Selena Gomezil on nüüd päris oma New Yorgi vihmasajus suudlemise kogemus, mis paljude filmide kaudu on omandanud lausa ikoonilise tähenduse. Nimelt osaleb staar Woody Alleni uue filmis, milles on stseen, kus Selena peab oma kaasstaari Timothée Chalamet´kirglikult tugevas vihmasajus suudlema.