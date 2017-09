Kurb uudis fännidele: «Seks ja Linn 3» ei jõua kunagi kinolinale

Sel neljapäeval sõnas Sarah Jessica Parker, et igasugune võimalus, et kolmas film tuleb, on ametlikult n-ö surnud, vahendab People.

Sarah Jessica Parker filmis "Seks ja Linn". / /SCANPIX

DailyMailTV väitis, nagu oleks kolmas film vaid ideetasandile jäänud seetõttu, et Kim Cattrall olevat esitanud ebanormaalselt kõrgeid nõudmisi.

Cattrall, kes mängis nii sarjas kui ka filmides enesekindlat meesteõgijat Samanthat, võttis aga Twitteris sõna ning lajatas, et ainuke nõudmine, mis tema on esitanud on see, et ta ei taha kolmandat filmi teha.

Sarah Jessica Parker sõnas aga, et tema jaoks oli see uudis pettumust valmistav. Ilmselgelt ei jõudnud näitlejad ühisele arusaamisele.