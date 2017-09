Fotod: vastselt oma laste emast lahku läinud Juss Haasma tuli Stingi kontserdile kauni neiuga

Septembri alguses tuli teade, et näitleja Juss Haasma on oma elukaaslasest ja laste emast Ann Vilgatsist lahku läinud ning mees kinnitas, et paar on lahus elanud juba mõnda aega. Tänaõhtusele Stingi kontserdile tuli Juss aga koos kauni kaaslannaga. Kas suhtemaastikul puhuvad uued tuuled?