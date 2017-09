Kim Kardashiani ja Kanye Westi surrogaatema jäi esimest korda kaamerasilma ette

Kuuldavasti Kimiga veidi sarnane 27-aastane mustanahaline naine on ka varasemalt, 2014. aastal, asendusema olnud. Lisaks sellele pidavat ta olema suur Kardashianide tõsielusarja fänn, mis Kimi ego veelgi veidi upitas, vahendab Daily Mail.

Arvatakse, et Kim ja Kanye maksavad surrogaadile nende lapse kandmise eest 75 000 dollarit, lisaks sellele veel ka 4500 dollarit n-ö kuuraha.

Saladusliku surrogaatema pilte saad vaadata SIIT.

Hiljuti hakkasid levima kuuldused, et ka Kimi õed 33-aastane Khloe ja 20-aastane Kylie on mõlemad lapseootel ning uskumatuna tundub see, et nende laste sündimise tähtajad arvatakse olevat vägagi lähestikku.