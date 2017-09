Vaata, mis hinnaga Vahur Kersna tagasilükatud taies lõpuks müüdud sai

Projekti idee oli kuulsused heategevuse nimel maalima panna, aga Kersna «Ringvaates» president Kersti Kaljulaidi trükitud pildile vuntside sikerdamine ei olnud korraldajate arvates siiski sobiv ja nii otsustati taies tagasi lükata.

Vahur Kersna teeb kunsti / ERR

Oma Facebooki lehel põhjendasid projekti eestvedajad oma otsust: «Sõites koju arutasime omavahel ja jõudsime otsusele, et seda maali me müüki ei pane, kuna see ei lähe meie teemaga kokku. Samuti me ei poolda presidendi pildi rikkumist. Otse-eetris olles käis kõik nii kiiresti, et me ei osanud kuidagi reageerida. Vabandame, aga meie arvates on see õige otsus. Maali saadame Vahur Kersnale tagasi.»

Nüüd on kurikuulus kunstiteos aga ostja leidnud ja seda tänu Raadio 2 saatele «Vabakava», kes selle osta.ee portaalis müüki panid. Taies müüdi ära 305 euro eest ning tulu läheb Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja heategevusfondile «Minu unistuste päev», vahendab Publik.