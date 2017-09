TFW 2017/ Tiina Talumees esitleb moenädalal piirekompavat kõrgmoekollektsiooni

Tiina tavapärane õrn elegants on seekord võtnud uue suuna - kollektsiooni kleitidest kumab läbi naiselikkuse prisma maskuliinset joont nii lõigetes kui kangakasutuses. «Teemaks on naiste ja meeste tavapäraste rõivaharjumuste piiride hägustamine. Ülikonnas naine ei ole kindlasti midagi uut. Antud juhul aga püüame meie stuudiole harjumuspärast õrna naiselikkust varjutada meestemaailmas jõudu kogunud tüüpiliste rõivadetailidega. Sõnum on pigem see, et riie ei riku naist ega meest ja kätte on jõudnud aeg klišeesid muuta ja eelarvamustest lahti lasta. Tugev ja iseteadlik naine näeb välja just selline nagu ise soovib ja tegelikult sama kehtib ka meeste kohta,» kirjeldab Tiina Talumees.



Kollektsiooni läbiv detail on roos. Tavapäraselt on roosi ikka just armastuse ja naiselikkusega seostatud, näiteks on punane roos kreeklaste armastuse- ja ilujumalanna Aphrodite lill. Alkeemias aga seostatakse punast roosi hoopiski pigem mehelikkuse aktiivse jõuga ning nii sümboliseeribki valge roosi õrna naiselikkuse ja punase roosi meheliku jõu kombinatsioon igavest ühtsust. Spetsiaalselt kollektsiooni jaoks loodud värsked mustrid, läbiv roosimotiiv erinevates vormides ja miksitud tekstuurid ning rikkalik detailide kasutus loob põnevate kihtide mängu. Õrnad pitsid on sulandatud kokku mehelike elementidega. Värvigammas kohtame kuninglikku kuldset, vapustavat punast, halli erinevaid varjundeid ja ka klassikalist musta-valge vastandumist.



Tiina Talumees Moestuudio on Eesti üks tuntumaid kõrgmoodi viljelevaid moemaju, mis on valmistanud eritellimusel naisterõivaid nüüdseks juba ligi 20 aastat. Kollektsioonid valmivad hoolikalt valitud kangastest Eesti parimate õmblejate käe all. Tiina Talumees Moestuudios Rotermanni kvartalis saavad kliendid tutvuda ka valmiskollektsioonidega. Tiina Talumehe värskeima kollektsiooni esitlus toimub Tallinn Fashion Weeki raames reedel, 13. oktoobril kell 21.00 Vaba Laval.