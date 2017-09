Kool ei võtnud Melania Trumpi annetatud raamatuid vastu

Koolidele heategevuslikus korras annetatavad raamatud valis välja esileedi Melania Trump, kes viimasel ajal üha aktiivsemalt tegutsema on hakanud, edastab Washington Post.

Melania Trump REUTERS/Jonathan Ernst / JONATHAN ERNST/Reuters

Raamatud pidi saama ka Massachusettsis Cambridgeportis asuv põhikool, mis annetusest loobus, kuna peab neid vananenud propagandaraamatuteks.

Melania Trump tahtis koolile anda kümme ameeriklasest kirjaniku Dr. Seussi ehk Theodor Seuss Geiseli lasteraamatut, nende seas ka varasemal ajal populaarsed olnud «The Cat in the Hat» ja «How the Grinch Stole Christmas». Selle teose järgi valmis 2000. aastal film, mille peaosas on Jim Carrey.

«Tha Cat in the Hat» järgi tehti film 2003. aastal, peaosas näeb Mike Myersit.

Theodor Seuss Geiseli raamat «The Cat in the Hat» / wikipedia.org.

Theodor Seuss Geiseli raamat «How the Ginch Stole Christmas» / wikipedia.org.

Filmi «Kuidas Grinch jõulud varastas» reklaamplakat / wikipedia.org.

Cambridgeporti kooli esindaja Liz Phipps Soeiro teatas Melania Trumpile saadetud kirjas, et nad ei saa tema kingitust vastu võtta, kuna Dr. Seussi raamatute sisu on vananenud ega vasta tänapäeva arusaamadele.

«Neis 1950. – 1960. aastate raamatutes on palju rassismi, propagandat ja stereotüüpe, samuti kubisevad need klišeedest. USA esileedina on Teil praktiliselt piiramatud ressursid, raamatuvalik oleks seega võinud olla parem,» seisis kirjas.

Soeiro kritiseeris ka seda, mille alusel Valge Maja valis raamatuannetuse saavad koolid.

Soeiro teatel on Cambridgeportis asuv kool heal järjel ja neil on suur raamatukogu, mis on erinevat liiki teostega hästi varustatud ning seega peaks sellise kingituse tegema koolidele ja teistele paikadele, kus tõesti on raamatutest puudus.