TFW 2017/ BonBon Lingerie toob Tallinn Fashion Weeki moelavale võrratu disainpesu

Tänapäeval tähendab naiseks olemine etteantud kriteeriumitele vastamist, võidujooksu täiuslikkuse nimel. Aga finiš on vaid illusioon, sest alati leidub keegi, kes ütleb, et sa teed liiga vähe või liiga palju, et sinust üksi ei piisa. BonBon Lingerie uus kollektsioon «S.H.E» räägib naisest, kes ei torma norme täitma, sest ta teab, et täiuslikkusel on mitu nägu ning seda ei saa raamidesse panna ega defineerida. «S.H.E» on modernne naine, kes särab enesekindlalt kõikides rollides: ta on imetlusväärne tütar, ema, abikaasa, armastatu, sõbranna ja kolleeg. Tema võlujõud seisneb julguses jääda iseendaks maailmas, mis järjepidevalt üritab naist kellekski teiseks muuta. «S.H.E» on naine, kes ei karda olla erinev, ta on ilus ja täiuslik just sellisena, nagu ta oli eile, nagu ta on täna ja nagu ta on homme: erinevates rollides, erinevate nägudega, erinevate tujudega. Tähtsaim saavutus tänasel päeval on jääda iseendaks, sinu eripärad on sinu täiuslikkuse alustalad. BonBon Lingerie on 2004. aastal Eestis asutatud disainpesubränd, mis on tänaseks esindatud üle Euroopa. Pesu, milles mugavus põimub naiselikkusega, valmib käsitööna täiuslike lõigete ja kvaliteetsete kangaste koosluses. Kõikides kollektsioonides on kergesti äratuntavad BonBon Lingerie põhimõtted: naiselik enesekindlus, kõrgeim kvaliteet ja disain, provokatiivne elegantsus, luksuslikud detailid ja killuke müsteeriumit. Kümnekonna aasta jooksul on BonBon Lingerie läbinud olulisi arenguetappe, kollektsioonidega on töötanud mitmed andekad disainerid. Uusimast kollektsioonist õhkuv värskem ja modernsem käekiri on uue disaineri Mirjam Mäeotsa ja kunstilise juhi Aleksandra Niškevitši koostöö lummav tulemus. BonBon Lingerie värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki lavalaudadele reedel, 13. oktoobril kell 18.00 Vaba Laval toimuval etendusel.