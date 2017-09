Kes on oma isa Hugh Hefneri elutööd jätkav 26-aastane Cooper Hefner?

Väljaande The Independent andmetel on Cooper Hefner ta isa asutatud Playboy Enterprise’i tegevjuht ja meediafirma HOP asutaja.

Cooper Hefner / Jason Merritt/AFP/Scanpix

Oletatakse, et just Cooper on see, kes saab suurima osa oma isa kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvast pärandist. Lisaks Cooperile on Hefneril veel kolm last.

Hugh Hefneri testamendi ja abieluvara lahususe lepingu tõttu ei saa varast midagi 30-aastane lesk Crystal Harris.

Hugh Hefner ja Crystal Harris / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Cooper Hefner avaldas Twitteris kirjutise, milles ta mälestas oma isa.

«Mu isa oli ebatavaline, mõjutades oma nägemuse ja arusaamadega väga palju meediat, olles selles vallas mitmeski mõttes teerajaja. Ta käivitas mitmed ühiskondlikud trendid, olles sõnavabaduse pooldaja ja seksuaalrevolutsiooni eestvedaja. Ta lõi tugeva Playboy brändi ja teda jäävad taga igatsema paljud, kaasa arvatud ta naine Crystal, ta tütar Christie, pojad David, Marston ja mina ning kõik, kes töötavad Playboy Enterprise’is,» kirjutas Cooper Hefner.

Cooper Hefner, Hugh Hefner ja Crystal Hefner / Charley Gallay/AFP/Scanpix

Cooper Hefner alustas isa firmas tööd 21-aastasena, kuid 2016. aastal lõi oma meediafirma HOP.

«Mul oli 2016. aastal kriisiolukord, sest tahtisn muuta Playboy brändistrateegiat, et seda väljaannet kaasajastada ja tänapäeva lugejale sobivamaks teha, kuid mu ideed laideti teiste juhtide poolt maha ja see oli minu jaoks tagasilöök,» teatas Hugh Hefneri poeg.

2016. aastal loobus Playboy ajutiselt naiste alastifotode avaldamisest, kuid kui Cooper Hefner uuesti firmasse tagasi tuli, hakati taas alastipilte avaldama.

Hugh Hefner ja Cooper Hefner / Kevan Brooks/AdMedia/Capital Pictures/Kevan Brooks/AdMedia/Capital Pictures/Scanpix

Cooper Hefneri ema on endine Playboy jänku Kimberley Conrad, kes abiellus Hugh Hefneriga 1989. aastal, nad lahutasid kümme aastat hiljem. 27-aastase Marston Hefneri ema on samuti Kimberley Conrad.

Hugh Hefneri kahe vanema lapse, 64-aastase Christie Hefneri ja 62-aastase David Hefneri ema oli Playboy moguli esimene naine Mildred Williams.

Christie Hefner / STEPHEN CHERNIN/AP/Scanpix

Cooper ja Marston Hefner kasvasid üles Los Angeleses Playboy villas, kus oli pidevalt suur hulk kauneid naisi.

Hugh Hefneri Playboy villa / GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX

Cooper Hefneri sõnul oli ta vanemate pereelu ja ta lapsepõlv siiski üsna tavalised kui Playboy jänkud välja arvata.

«Playboy villaga seostatakse igasuguseid lugusid, kuid mulle oli see kodu. Vanemad pidasid seal pidusid, kuid lapsed hoiti neist eemal, minul ja mu vennal oli tänu kodubasseinile ja aiale toredaid mängupaiku,» sõnas Cooper Hefner mõni aeg tagasi väljaandele Business Insider.

Hugh Hefner ja Cooper Hefner / DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Cooper Hefner kihlus 2015. aasta augustis inglannast näitlejanna Scarlett Byrne’iga.

Scarlett Byrne / imdb.com

Byrne on mänginud mitemetes telesarjades ja filmides. Näiteks ulmesarjas «Falling Skies» ja vampiiriseriaalis «The Vampire Diaries».

Byrne’il oli ka roll «Harry Potteri» filmides, kus ta kehastas nõid Pansy Parkinsoni, kes õppis Sigatüüka nõiduse ja võlukunsti koolis.