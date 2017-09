Ameeriklasi ärritasid The New York Times Magazine’i esikaanele jõudnud alasti eestlased

Väljaandes on lugu pealkirjaga «When in Estonia....... How families around the world spend their vacations». (Kui Eestis.... Kuidas pered kogu maailmas puhkavad). Fotoesseel on näha eesti peret, Mariann ja Henry Liimalit ning nende lapsi Võrumaal Mooskas, kus on tuntud ja populaarne suitsusaun.

The New York Times Magazine avaldas fotod alasti eestlastest / Twitter.com

Vana-Võrumaa suitsusaunakombestik on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.

The New York Times Magazine saab aegajalt lugejatelt kirju ja teateid, et nende pildid või lood on solvavad ja ärritavad olnud, kuid varem ei ole saadud vihateateid alasti eestlaste kohta.

«Sain ühelt meie lugejalt e-kirja, milles see isik ütles, et teda üllatab väljaande moraali nii madalale langemine ja lugejate meelitamine nudismiga,» sõnas väljaande peatoimetaja Jake Silverstein.

Veel üks kriitik arvas, et väljaande pildivalik oli vale, sest tellijate ja lugejate seas on palju pereinimesi, kelle lapsed samuti võivad neid alasti olemist propageerivaid fotosid näha.

Silversteini sõnul oli siiski rohkem neid, kellele nende lugu meeldis, selle peale ärritunud jäid vähemusse.

«Tegemist on ühte perekonda ja nende vaba aega näitava fotoseeriaga, neil lihtsalt ei ole riideid seljas. Eriti palju saime tagasiside nudistidelt, kellele fotod ja lugu meeldisid,» jätkas peatoimetaja.

Üks nudist kirjutas, et loodetavasti panevad need pildid ka ameeriklasi rohkem oma keha ja hinge armastama.

Samas Rock Lodge'i alastisuplejate klubi teatas Twitteris, et alasti ujumiseks ei pea minema Eestisse, vaid üsna New Yorgi lähedal, vaid 1,5 tunni autosõidu kaugusel on Rock Lodge’i järv, kus seda teha saab.

Rock Lodge'i klubi teatas Twitteris, et alasti ujumiseks ei pea minema Eestisse, vaid üsna New Yorgi lähedal, vaid 1,5 tunni autosõidu kaugusel on Rock Lodge’i järv, kus seda teha saab. / Twitter.com

USA nudistide väljaande N toimetaja Nicky Hoffman sõnas, et alastust ei ole häbiasi ning iga pere peaks kasvõi ükskord puhkuse ajal midagi sellist kogema.

Hoffman lisas, et põhivoolumeedias on raske selliseid pilte ja lugusid avaldada, sest seal seostatakse seda kohe millegi keelatuga.

«Vanemate ja laste koos alasti olemist on ühiskonnas ebamoraalseks peetud. Samas peaks väikelastel lubama alasti ringi joosta, sest neile see meeldib ja nad ei häbene seda,» selgitas toimetaja.

The New York Times Magazine on varem esiküljel avaldanud poolalasti foto. 1993. aasta fotol on modell Matuschka, kellel oli tehtud masektoomia ja on näha ta suurt operatsiooniarmi. 1990. aastatel oli masektoomiast ehk rinna eemaldamise operatsioonist rääkimine tabu ja selline foto šokeeris üldsust.

Modell Matuschka, kellel oli tehtud masektoomia / inspirationforthespirit.com

2015. aastal avaldas see väljaanne kolumni pealkirjaga «How to be naked in Public» (Kuidas olla avalikkuses alasti) ja selle juures oli alasti inimesi kujutav foto.