Toomas Edur: me ei olnud Inglise kuninganna, vaid printsess Diana lemmikud!

Hetkel on Toomase igapäevaelu seotud paljuski «Eesti ballett 100» korraldamisega.

Olgu ära märgitud, et Eesti ballett on vanem kui Inglise kuninglik ballett. Toomas Eduri ja tema endise abikaasa Age Oksaga on alati kaasas käinud Inglise kuninganna lemmiku tiitel.

Selle soovib Toomas aga ümber lükata: «Me ei olnud kuninganna, vaid printsess Diana lemmikud. Kuninganna lemmikud olid hobused ja Corgi tõugu koerad.»

