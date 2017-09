Hiired sõid ära Brüsseli tunnelivõrgustiku joonised

1950. – 1960. aastatel rajatud tunnelivõrgustik vajab nüüd remonti ja renoveerimist, kuid üks asjaolu on seda mõnevõrra takistanud, edastab iltalehti.fi.

Brüsselis renoveeritakse liiklustunneleid / EMMANUEL DUNAND/AFP/Scanpix

Ilmnes, et mitte üheski linnaameti arhiivis ega teistes arhiivides ei ole alles tunnelite algupäraseid jooniseid.

Brüsseli ehitusamet Mobielil ei olnud tunnelijooniseid kuhugi arhiveerida ja selle tõttu panid nad need Schaarbeeki linnaosas sillaposti tühimikku. Need taheti mõni aeg tagasi välja võtta, et nende järgi tunneleid renoveerida, kuid neist oli järgi vaid puru. Suure tõenäosusega langesid oringinaaljoonised hiirte saagiks, kes paberit sõid ja pesa vooderdasid.

Hiir / Scanpix

Brüsseli linnaisad üritasid alguses jooniste kadumist varjata, kuid kadumisinfo jõudis ikkagi meediasse ning Mobieli endine juht süüdistas jooniste kadumises Belgia keskvõime.

Kuna meedia uuris kadumisjuhtumit igakülgselt, siis ei jäänud Mobielil muud üle kui tõde päevavalgele tuua.

Tagasilöögist hoolimata on Brüsseli tunneleid hakatud katse-eksituse meetodil ükshaaval renoveerima, esmajärjekorras võetakse ette need, mis on väga ohtlikud. Ilma joonisteta on renoveerimine siiski kallim, kuna ei ole täpseid plaane.

Renoveerimis- ja remondiprojekt võib kesta umbes 15 aastat ning igal aastal kulub selleks keskmiselt 60 miljonit eurot.

Kui Brüsseli ehitusamet tegi enne renoveerimist kontrolli, siis ilmnes, et kaks neist olid väga ohtlikud ja need tuli kohe sulgeda.

Tunnelite renoveerimine toob Brüssleis kaasa rohkem ummikuid ja autoga sõitmiseks tuleb rohkem aega varuda.

Liiklusummik Brüsselis / YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix