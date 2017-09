Tõeline «Troonide mäng»! Kihlunud Kit Harington ja Rose Leslie on sugulased

Nende kehastatud tegelasi nägi viimati koos neljandal hooajal, kus Ygritte Jon Snow kätel sureb ja ütleb mehele kuulsaks saanud lause: «Jon Snow, sa ei tea mitte midagi!», edastab news.com.au.

Yrgitte (Rose Leslie) ja Jon Snow (Kit Harington) / Kuvatõmmis/Youtube

Ühendkuningriigi näitlejad Harrington ja Leslie on olnud koos 2016. aasta algusest.

Haringtoni ja Leslie kihlumiskuulutus ilmus väljaandes The Times ning seal on ära toodud nende vanemate nimed ja sünnipaigad.

Kit Haringtoni ja Rose Leslie kihlumiskuulutus väljaandes The Times / PA Wire/PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti meedia teatel näitas staaride sugupuu uurimine, et nad on kaugelt sugulased ja nad on mõlemad Inglise ja Šoti kuninga Charles II (1630 – 1685) kauged järglased.

Inglise ja Šoti kuningas Charles II (1630 - 1685) / wikipedia.org

Nii Harington kui Leslie kuuluvad Briti aadlike hulka, nende esivanemate seas on nii mõngi varasemate sajandite kuulsus.

Sarja fännid kommenteerisid Twitteris: «Tore, et Kit Harington ja Rose Leslie kihlusid, kuid nüüd ilmnes, et nad on sugulased???»

Kit Harington ja Rose Leslie / NEIL HALL/Reuters/Scanpix

Kit Harington on seotud kuningas Charles II-ga oma kauge isapoolse esiema Lavender Cecilia Denny kaudu. Kuningas Charles II oli Kit Haringtoni kaheksandat põlve vaarisa.

Rose Leslie on selle kuningaga seotud oma ema Candida Mary Sibyl Leslie ning kuulsa Šoti klanni Fraser of Lovati ja Simon Fraseri, 13. Lord Lovati kaudu, kes oli Charles II otseliinis järeltulija ja kes elas 19. sajandil.

Fraser of Lovat on Šoti mägismaa klann, mille liikmeid on kujutatud ka kirjanik Diana Gabaldoni romaanisarjas «Võõramaalane» (Outlander) ja selle põhjal tehtud samanimelises menuseriaalis.

Harington ja Leslie ei ole oma päritolu, sugulust ega ka kuninglikku suguvõsaliini kuulumist kommenteerinud.

Kit Harington ja Rose Leslie / JUSTIN TALLIS/AFP/Scanpix

Twitteris kommenteeriti, et «Troonide mäng» on jõudnud pärisellu, sest selles sarjas toimub sugulaste vahel nii mõndagi, ka intsesti. See oli viide Cersei Lannisterile ja ta vennale, kuid ka Jon Snowle ja Daenerys Targaryenile.

Siiski ei saa Haringtoni ja Lesliet otse sugulasteks pidada, sest nende kauge ühine esivanem elas 17. sajandil.