Ekspertide teatel on Mona Lisast ka topless variant

Tööde seas on joonistus, millel on kujutatud palja ülakehaga naist ja see kannab nime «Joconde Nude», edastab The Telegraph.

Topless naist kujutav teos, mis on tõenäoliselt seotud kuulsa «Mona Lisaga» / www.wikipedia.org

Ekspertide sõnul meenutab see topless naine väga Pariisis Louvre’i muuseumis olevat da Vinci kuulsat Mona Lisat.

Louvre’i kunstiasjatundjad tegid «Joconde Nude» ja «Mona Lisa» võrdleva uuringu, mis näitas, et need kaks kunstiteost sarnanevad ning kunstnikul võisid kaks tööd valmida samaaegselt või ta tegi Mona Lisa alguses poolalasti ja hiljem riietega.

Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa» / JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Scanpix

«Topless Mona Lisa võis eelneda ajalukku läinud Mona Lisale. Naiste kujutamises on väga palju sarnasusi, kuid eriti paistab silma keha ja käte asend. Suure tõenäosusega tegi kunstnik esmalt söejoonistuse ja siis õlimaali,» selgitasid kunstieksperdid.

Nad lisasid, et mõlemad teosed on oma suuruselt peaaegu identsed ja ka see viitab, et nende taga oli sama kunstnik. Samuti on söejoonistuses auke, mille abil loodi teisel teosel samasugune naisekujutis.

«Joconde Nude» joonistust hoitakse Pariisi põhjaosas Chantillys Condé muuseumis. See teos kuulus kunagi d’Aumale’i hertsogile, kes ostis selle 1862. aastal 7000 frangi eest, mis oli sel ajal väga suur summa.

Louvre’i muuseumi konserveerimiseksperdi Bruno Mottini arvates on joonistuse «Joconde Nude» puhul tegemist iseseisva teosega ja see ei kuulu 20 alles olevast joonistuse hulka, mis eelnesid Mona Lisa loomisele.

Mottini arvates on alasti Mona Lisa juures näha ka da Vinci õpilaste kätetööd.

«Sellel teosel on osi, mis näitavad, et need on tehtud parema käega, kuid Leonardo da Vinci oli vasakukäeline. Oletatavalt võis lisaks da Vincile nii mõnigi ta õpilane seda joonistada,» nentis ekspert.

«Joconde Nude» skaneerimine näitas, et seda võidi teha nii enne, samaaegselt kui ka pärast «Mona Lisa» valmimist. Leonardo da Vinci tegi oma kuulsat maali 1503 – 1507.

Louvre’i teatel söejoonistuse ja Mona Lisa võrdlev uurimine jätkub ning nad loodavad mõistatuse lahendada 2019. aastaks, mil on Leonardo da Vinci 500. surma-aastapäev.

«Mona Lisa» on maalitud õlivärvidega paplipuust alusele, maali mõõdud on 77×53 sentimeetrit.

Teosel on näha müstiliselt naeratavat naist, tema prototüübiks oli Firenze jõuka siidikaupmehe Francesco del Gicondo abikaasa Lisa del Giocondo.

Leonardo da Vinci (õieti Leonardo di ser Piero da Vinci) (15. aprill 1452 Itaalia Anchiano –2. mai 1519 Prantsusmaa Cloux) oli Itaalia polümaat kes tegeles matemaatika, inseneriteaduste, leiutamise, anatoomia, maalikunsti, skulptuuri, arhitektuuri, botaanika, muusika ja kirjanduse, astronoomia, geoloogia, ajaloo ja kartograafiaga. Teda peetakse renessansiajastu mitmekülgseimaks geeniuseks.