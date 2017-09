Kuum buduaarifoto: Helen Kõpp näitab kadestamisvääseid kehavorme ja lajatab tarkusega

Helen avaldas Instagramis kuuma buduaarifoto, mille juurde kirjutas: «Intronid on geenides sellised nukleotiidsed järjestused, mis lõigatakse splaissimise käigus geenist välja. Transkriptsioon on DNA pealt RNA valmistamine. Transkriptsioon tehakse ära ning siis kui intronid on välja lõigatud, liidetakse kokku eksonid. No kui need eksonid on liidetud, saadakse paras RNA, mis hakkab oma funktsiooni täitma. Sealt kas toimub translatsioon (tehakse valk) või toimub muu protsess. Kas kopeerisin teksti Wikipediast? Milleks, kuinagunii on Wikipediasse artikkel «intron» minu loodud. Kuidas intronid on selle pildiga seotud? Sest kõrgematel eukarüootidel on genoomis rohkem introne. Nagu inimestel.»

Kriitikutele, kelle arvates on pilt maitsetu, oli Heleni samuti vastus olemas.

«Mul ka kursaõde on buduaari-aktimodell juba aastaid ja tal on mees. Ütlen ausalt, et sellest eneseväärikuse hülgemölast seoses suvaliste modellitöödega ei saa ma aru ega tahagi saada,» lajatas Helen.