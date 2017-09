Galerii: vaata, millised seitse hirmnaljakat tegelaskuju astuvad üles selle hooaja «Suures komöödiaõhtus»

Sel hooajal kehastavad näitlejad seitsmeks erinevaks karakteriks.

Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda)

Tartust pärit Eesti kõige vanem õpetaja Wilhelmiine Vibu on nii vana, et keegi ei tea, kui vana täpselt. Ent iga ei ole takistuseks, et tulla saatesse väga ilusal põhjusel – tõsta Eesti väärikust! Kaunid kombed on unustustehõlma vajunud, õpetaja Vibu tuleb ja lööb korra majja.

Teadjamees Tõdva DiTiit (Peeter Oja)

Eriliste võimetega teadjamees Tõdvalt on oma elu pühendanud inimeste ravitsemisele ja aitamisele, et neil meie parasiitsüsteemis kanalid lahti püsiksid. Teadjamehe saavutuste reas kõrgub ka naaber Maire Aunaste kanalite avamine, mille tulemusel too Riigikokku pääses.

Rekordimees Põlva Purustaja (Kait Kall)

Põlva Purustaja eesmärgiks on püstitada pidevalt uusi rekordeid, mis viiksid kodulinna maailmakaardile, teeksid temast miljonäri ja mehe, kelle nimel on üldse kõige rohkem rekordeid kogu maailmas. Rekordiüritused on kaelamurdvad ja paraku vahel tõesti ka midagi murdub.

Olümpiamaskott Vigri (Kristel Aaslaid)

Legendaarne Moskva Olümpiamängude Tallinna purjeregati maskott Vigri teeb come-backi. Endiselt kaheksakümnendaid nautiv hüljes soovib olümpiamängud tagasi Tallinna tuua, tõsta au sisse tolleaegsed laulud ning leida üles oma vanad sõbrad Hunt Kriimsilmast kuni Miškani.

Idupoliitik Ustav Tõukeratas (Christopher Rajaveer)

Ustav Tõukeratas on Eesti poliitikamaastiku järgmine hiiglane. Täna on ta kõigest kümne aastane, ent valdab juba praegu veatult poliitilist kehakeelt. Tema unistus on saada presidendiks või peaministriks, hüppelauana sobib siiski ka Tallinna linnapea koht.

Pruut Mai Või (Nele-Liis Vaiksoo)

Mai Või on pühendunud oma elu suurima sündmuse ettevalmistusele. Pulmakellad löövad ju peatselt! Mai päevad on täis tohutut askeldamist, et ettevalmistustega õigeks ajaks valmis saada. Äkki just „Suures komöödiaõhtust“ leiab pruut viimase puuduva lüli – peigmehe!

Taksojuht Vadim Metsik (Kristjan Kasearu)

Maardust pärit Vadim ei ole tavaline taksojuht. Tal on Mercedes. Kui kliente jagub, siis korraldab Vadim neile uskumatute marsruutidega reise üle Harjumaa. Ja kui kliente parasjagu pole, siis on Vadim parim organisaator, kes korraldab ära kõik suurejoonelised tellimusveod.

Huumorisõbrad lülitagu end Kanal 2 lainele igal neljapäeval kell 20.00!