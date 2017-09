TFW 2017 / Katrin Aasmaa toob Keskturu tänavastiili otse moelavale

Katrin Aasmaa 2017. aasta sügistalvine kollektsioon "Bomchic" uurib Keskturupiirkonna tänavastiili. See on koht, mis on justkui riik riigis ja kus elu käib pisut kaootilisemat rada. Moedisainerit kõnetavad rajoonis resideeruvate kodutute kihilised ja leidlikud rõivalahendused ning kompsud, mis on loodud käepärastest vahenditest. Aasmaa loomingus on esikohal kindel tegelane, keda ning kelle maailmata kujutab. Tema käekirja iseloomustavad suured vormid ning elu ja isiklike läbielamiste kujutamine läbi huumoriprisma. Varasemalt on ta Tallinn Fashion Weekil osalenud 2016. aasta kevadel, mil tõi lavale etnoteemalise kollektsiooni "Pää tegeminõ", samuti osales ta käesoleva aasta kevadel ERKI Moeshowl, kus esitles Lasnamäemafiosnikute sportlikust riietumisstiilist inspireeritudkollektsiooni "How to coexist". Aasmaa on tuntust kogunud ka oma menukaks osutunud "DAVAI" nokamütsidega, mille sõnum on paljude inimeste igapäevaseks parasiitsõnaks. Katrin Aasmaa värskeim kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele reedel, 13. oktoobril kell 19.30 Vaba Laval.