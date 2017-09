Pildid: Usain Bolt rüüpab Oktoberfestil õlut

Maailma meediasse on jõudnud fotod, millel on Bolti näha Saksamaal Oktoberfesti õllefestivalil õlut rüüpamas, laulmas ja tantsimas.

Usain Bolt / babiradpicture/Chr.Stiefl/SIPA/babiradpicture/Chr.Stiefl/SIPA/Scanpix

Staarjooksjal on seal kaasas kallim Kasi Bennett, kuid kõmufotograafide sõnul pöörab Bolt talle vähe tähelepanu.

Bennett pidi eile üksinda hakkama saama, kui algas jalgpalli Meistrite liiga kohtumine. See on avalik saladus, et Bolt on suur Manchester Unitedi fänn.

Bolt kuulas ja vaatas kohtumist nutitelefonis internetist, pannes kõrvaklapid pähe ja eirates tema ümber toimunut.

Manchester United alistas Moskvas toimunud kohtumises Moskva CSKA 4:1.

Münchenis toimuvat Oktoberfesti on korraldatud alates 1810. aastast ning nüüdisajal külastavad seda sajad tuhanded inimesed, kes joovad seal ära rohkem kui kuus miljonit liitrit õlut.

Sel aastal toimub Oktoberfest 16. septembrist kuni 3. oktoobrini.

Usain St. Leo Bolt (sündinud 21. augustil 1986 Trelawnyis) on Jamaica endine sprinter, kaheksakordne olümpiavõitja, 100, 200 ja 4×100 meetri teatejooksu maailmarekordi omanik ning üheteistkümnekordne maailmameister.