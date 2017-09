TFW 2017/ Tallinn Dolls by Karolin Kuusik toob moenädalale põnevat naiskarakterid

Kollektsioonis astuvad üles muusad Merle Palmiste, Anu Saagim, Merle Randma, Anna Põldvee, Hanna Martinson, Inga Vatsk-Laasner ja mitmed teised. Sedapuhku esindab iganaine kindlat naisetüüpi, mida kollektsioon läbivalt tutvustab, kuid see, millinemuusa millist naiskarakterit esindab, jääb kuni etenduseni üllatuseks: Isepäine seikleja - armastab modernseid, erilisi ja värskelt mõjuvaid riideid ning väldib pidulikus riietuses klassikalist ja raskepärast glamuuri. Ka erilistel päevadel jääb ta truuks oma maitsekale stiilile. Uue aja haldjas - poeetiline, õrn ja ilus on õiged sõnad kirjeldamaks selle ebamaise olendi stiili. Ta ei pea paljuks ilmuda pidulikule sündmusele rüüžilises, justkui muinasjutust pärit kleidis, mis kõigist teistest eristub. Saatuslik kaaslane - tema sensuaalne, salapärane ja vastupandamatult naiselik loomus mõjub nõiduslikult ning kutsub edasi uurima. Must ning punane samet ja lummav pits on selle naise peoriietuse kindlad komponendid. Šikk preili - ilmselt ei vaja tõestamist väide, et klassikaliselt kaunis väikese vimkaga riietus on kõige kindlam valik igaks peoks. Naine, kes armastab armastab peeneid drapeeringuid, selgeid värve ning ei libastu iialgi moeteemadel. Mänguline elunautleja - teda ei huvita riietumisreeglid ning tänu julgele iseloomule ja enesekindlusele on talle kõik lubatud. Ta lööb tõeliselt särama silmapaistvates ja säravates peoriietes, mis võivad olla tõeliselt naiselikud, inspireeritud kõrgmoest või hoopis noortepärased - piire ei ole!