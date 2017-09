Ivanka ja Donald Jr tahavad poolõe Tiffany pärandusest ilma jätta?

Info pärineb raadiosaatejuhi Howard Sterni saate «The Howard Stern Show» lindistustest, millest ühes vestleb Stern Donald Trumpiga, kellest sai selle aasta alguses USA president.

Donald Trump / Charles Krupa/AP

Trump sõnab Sternile, et ta tütar Ivanka ja poeg Donald Jr ei olnud rahul, kui kuulsid, et saavad poolõe.

Ivanka Trump / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Eric Trump (vasakul) ja Donald Trump Jr. / Kathy Willens/AP/Scanpix

Stern küsis Trumpilt, et kas õde ja vend on valmis poolõe «teelt eest lükkama» ning Trump vastas, et ta kaks vanemat last on kõigeks valmis, ka jätma ta pärandusest ilma.

Sterni kaassaatejuht Robin Quivers küsis omakorda Trumpilt, miks ta vanemad lapsed ei kiitnud uusi lapsi heaks.

«Mul on sõber, kes on väga rikas. Ta ütles mulle, et kui ta lõi uue pere ja sai uusi lapsi, siis ta varasemad lapsed hakkasid uustulnukaid vihkama. Sõbra sõnul on põhjus lihtne, sest vanemad lapsed saavad siis umbes 20 protsenti vähem tähelepanu,» selgitas Trump.

Trumpil on näitlejanna Marla Maplesiga tütar, 23-aastane Tiffany Trump, kes ei ole nii kuulus kui Trumpi teised lapsed. Trump ja Maples abiellusid 1993 ja samal aastal sündis Tiffany.

Tiffany Trump / Nicholas Hunt/AFP/Scanpix

USA presidendil Donald Trumpil on kolmest abielust viis last, kaks tütart ja kolm poega.

Donald Trump ja ta pereliikmed / © Brendan McDermid / Reuters/REUTERS/Scanpix

Ivanka Trump on alati oma poolõest kuulsam ja agaram olnud. Ivanka astus üles Trumpi tõsielusarjas «The Apprentice» ja arvatakse, et ta on Trumpi lemmiklaps.

Donald Trump ja Ivanka Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Ei ole teada, milline on Donald Trumpi testamendi sisu ja kellele ta mida pärandab.

Kinnitamata andmetel ulatub Trumpi vara suurus 3,5 miljardi dollarini ning ta on USA ajaloos esimene miljardärist president.

Ivanka, Donald Jr ja Eric Trumpi ema on Tšehhi päritolu modell Ivana Trump. USA presidendi kõige noorema lapse, 11-aastase Barron Trumpi ema on praegune esileedi, Sloveenia päritolu modell Melania Trump.