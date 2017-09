Piltuudis: Norras leiti 10 000 aasta vanune paati kujutav petroglüüf

Petroglüüfi leidis pensionil geoloog Ingvar Lindahl Nordlandi maakonnas Efjordenis asuvalt kaljult, edastab The Local.

Petroglüüfiga tutvunud arheoloogid kinnitasid, et tegemist on vähemalt 10 000 aasta vanuse kaljujoonistusega.

Norras leiti paati kujutav petroglüüf / NTB SCANPIX/REUTERS/Scanpix

«Tegemist on huvitava ja arheoloogia seisukohast tähtsa leiuga,» teatas Tromsø ülikooli arheoloog Jan Magne Gjerde.

Gjerde selgitas, et petroglüüfi vanuse sai määrata veekogu veekõrguse järgi. Veetase oli kiviajal, mil see kaljujoonis tehti, tänapäevasest märgatavalt kõrgem. Joonistaja tegi paadi kaljule veepinna kohale, jättes mulje nagu oleks see vees.

«Paati kujutav petroglüüf on üle nelja meetri pikk. Näha on kiilu ja vööri. Tegemist võib olla vanima paati kujutava petroglüüfiga, » selgitas arheoloog.

Kaljujoonis ehk petroglüüf on pikto- või logogrammidest koosnev joonis, mis on uuristatud kaljupinda või värvitud kaljupinnale