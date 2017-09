Pildid: Nepalis kuulutati kolmeaastane tüdruk jumalannaks

Trishna Shakya valiti välja nelja kandidaadi seast ja temast sai jumalanna täna toimunud tseremoonial, mille viis läbi hindu preester Uddhav Man Karmacharya, edastab AFP.

Kolmeaastane Trsihna Shakya valiti elavaks jumalannaks ehk Kumariks / PRAKASH MATHEMA/AFP/SCANPIX

«Uus jumalanna asus oma troonile pärast palvetamist ja tantristlikku tseremooniat. Kuna tegemist on elava jumalannaga, siis on ta suhtlemine perega piiratud. Tal on võimalik Kathmandu paleest lahkuda 13 korda aastas kui on pühad ja külastada oma perekonda,» teatas Karmacharya.

Tüdruk kanti tseremoonial läbi Kathmandu, ta oli riietatud selleks sobivatesse riietesse ja meigiga.

Kumari on hindu jumalanna Taleju maapeale kehastus ja selle tõttu ei tohi ta jalad maapinda puudutada. Kumariks olijat kantakse kas süles või spetsiaalses kandetoolis.

Kumari valimisel on karmid kriteeriumid, tegemist peab olema füüsiliselt terve ja ilusa tüdrukuga. Kui ka tüdrukul on ilus keha ja nägu, ei piisa sellest, et jumalannaks saada, ta peab näitma ka julgust, et ta ei karda vaadata ega hakka nutma, kui ohverdatakse pühvel.

Kumari valimist seostatakse ka Nepali hindu monarhiaga, kuigi seal sai see suguvõsa lõpu 2008. aastal.

Lastekaitsjate ja inimõiguslaste arvates ei tohiks väikeseid tüdrukuid jumalanna rolli täitma panna, sest see piirab lapse loomulikku arengut ja kahandab haridusväljavaateid. Samuti peab Kumari elama isolatsioonis ega saa teiste lastega mängida.

Kolmeaastane Trsihna Shakya valiti elavaks jumalannaks ehk Kumariks. Pildil on ta koos vanavanematega / PRAKASH MATHEMA/AFP/SCANPIX

Nepali kõrgem kohus langetas 2008. aastal otsuse, et elav jumalanna peab läbima Nepalis kehtestatud kooliprogrammi ja tegema ettenähtud eksamid.

Tüdruk on Kumari kuni esimeste puberteedimärkide ilmnemiseni, siis valitakse uus tüdruk Kumariks.

Eelmine Kumari oli Matine Shakya, kes valiti jumalannaks 2008. aastal.

Shakya sõnul oli tal raske ühiskonda tagasi pöörduda, sest teda ei võetud kohe omaks, vaid temasse suhtuti ikka nagu jumalannasse.

Sellest hoolimata esitlevad kümned pered usumeestele oma väikeseid tütreid lootuses, et Kumariks valitakse just nende tütar.