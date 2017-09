Õõvastav video: hai oldi sunnitud mehe kõhu küljest lahti lõikama

End hädavaevu tagasi paati vinnanud mehe sõbrad üritasid hai suud lahti suruda, kuid edutult ning lõpuks oldi sunnitud kala noa abil mehe küljest ära lõikama, vahendab Metro.

Ammhai / wikipedia.org

Kuvatõmmis/Youtube

«Ma pidin haist kahe käega kinni hoidma, et ta mind puruks ei kisuks. Püüdsin veepinnale saada, et õhku hingata samal ajal kui hai mind vee alla kiskus,» sõnas Maccarty.

Mehe sõnul oli esimene asi, mis tema sõbrad küsisid, kui ta paati jõudis, et ega hai ometi tema peenist otsast ei hammustanud. Õnneks jäi see kehaosa siiski puutumata ning tal on nüüdsest üks uskumatu lugu, mida pajatada.

Vaata videost, mis mehega täpsemalt juhtus, aga olgu öeldud, et nõrganärvilistel on parem selle vaatamisest hoiduda.