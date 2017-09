Huvitavaid fakte Hugh Hefneri ja Playboy kohta

Hefneri nimi on jõudnud ka Guinnessi rekordite raamatusse, olles Playboy väga pikaajaline peatoimetaja ning et tal on maailma suurim kogu sketširaamatuid.

Hugh Hefner / © Robert Galbraith / Reuters/REUTERS

Hoolimata Playboy populaarsusest, on see väljaanne mitmes riigis, kaasa arvatud Indias, Hiinas ja Singapuris keelatud. Neis riikides on toimunud mitmel korral ajakirja vastased meeleavaldused.

Playboy esikaanel on olnud selliseid suuri staare nagu Drew Barrymore, Madonna, Sharon Stone, Naomi Campbell, Kelly Brook, Brooke Burke, Cindy Crawford ja Elle Macpherson.

Drew Barrymore / Chase Rollins/AFF/PA Images/Scanpix

Madonna / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Sharon Stone / PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA/Scanpix

Hefner sõnas ühes intervjuus, et ta on oma loomuselt öökull ja talle meeldib töötada öösiti, tehes seda kodus ja kandes pidžaamat. Tema teatel oli tal 200 siidpidžaamat 20 erinevas värvis. Lisaks olid tal sametist ja satiinist hommikumantlid ja –jakid.

Hugh Hefner / Kevork Djansezian/AP

Marilyn Monroe oli Hefneri jaoks alati eriline, kuna Monroe oli esimene, kes ta ajakirjas poseeris. Hefner ostis Californias Westwoodis Memorial Parki surnuaial hauaplatsi Monroe haua kõrvale.

1960. aastal avas Playboy rea klubisid, millest esimene avati Illinoisis Chicagos ja kus poolalasti ettekandjad jooke pakkusid. 1961. aastaks oli Chicagos asuv klubi maailma kõige populaarsem. Playboy klubisid tabas 1990. aastatel langus ja Chicago klubi suleti 1991.

Hefner väitis, et ta on 1620. aastal laevaga Mayflower Põhja-Ameerikasse jõudnud inglise puritaani, Plymothi koloonia kuberneri William Bradfordi kauge järglane.

Inglise puritaanide saabumine laeval Mayflower Põhja-Ameerikasse / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Ta olevat suguluses ka USA 68. välisministri John Kerry ja 43. presidendi George W. Bushiga.

John Kerry / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix