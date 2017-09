Carola Madis: Hugh Hefneri majas jooksid igal pool prussakad!

Carola, kes toimetas 2008. aastal veel Raadio2 reporterina, läks Ameerika unistust otsima 2008. aastal, kolides Los Angelesse. 25. oktoobril potsatas neiu postkasti kiri Playboy isalt Hugh Hefnerilt isiklikult! Carola sai kutse kurikuulsale Halloweeni peole Playboy Mansionisse.

Täpsustuseks siinkohal, et Playboy Mansioni peole pääsemiseks peab läbima tõelise kadalipu, sest sinna kutsutakse vaid Hollywoodi suurimaid staare ning isegi 10 000 dollarilisi pileteid peole müüakse vaid valitud seltskonnale.



Eestlanna meenutas Playboy pidu emotsionaalselt:

«Hugh tutvustas maja ja kui kööki sisse astusime, jooksid igal pool prussakad ringi,» rääkis Carola Buduaarile. Carola nägi vähemalt 5-6 prussakat. «Ma ju kardan neid elukaid ja kiljatasin. Hugh nägi seda ja ütles, et see on Ameerikas täiesti normaalne, et prussakad on elamises. Tema sõnul pildi prussakas olema puhtuse- ja peoloom.»