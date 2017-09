Playboy mogul Hugh Hefner ei jätnud oma 30-aastasele naisele mitte sentigi

Hefner oli alates 2012. aastast abielus Crystal Harrisega, kes vastavalt abieluvara lahususe lepingule ja testamendile, ei saa Hefneri surma järgselt mitte sentigi.

Hugh Hefner ja Crystal Harris / © Fred Prouser / Reuters/REUTERS/Scanpix

Crystal Harris ja Hugh Hefner pidid abielluma juba 2011. aastal, kuid naine kõhkles ja siis jäi pulm ära, kuid see sai teoks 2012. aastal.

US Weekly andmetel jättis Hefner oma 43 miljoni dollari suuruse varanduse oma neljale lapsele, Lõuna-California ülikoolile ja heategevusorganisatsioonidele.

Hefner müüs oma kuulsa Playboy häärberi mõni aeg tagasi naabrile, kuid tingimusel, et ta saab selles edasi elada ja töötada. Nüüd pärast Hefneri surma peab ta naine sellest välja kolima, kuna maja kuulub teisele.

Hugh Hefneri Playboy villa / GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX

Harris solvas ükskord oma abikaasat Hefnerit avalikkuses öeldes, et nad on seksinud vaid ühe korra ja see kestis «kaks sekundit».

Naise teatel teda tema ja ta mehe 60-aastane vanusevahe ei häirinud.

Crystal Harris / AJM/EMPICS Entertainment/Scanpix

Crystal Harris oli Hefneri kolmas abikaasa. Hefner abiellus 1949. aastal Mildred Williamsiga, kellest ta kümme aastat hiljem lahutas. 1989. aastal abiellus Hefner Kimberley Conradiga, kellest ta samuti lahutas kümme aastat hiljem. Conrad oli varem laulja Rod Stewarti kallim.

Rod Stewart ja Kimberley Conrad / Pop/Scanpix

Palyboy asutajal on neli täiskasvanud last: tütar Christie ning pojad David, Marston ja Cooper.

Hugh Hefneril oli ka vend Keith Hefner, kes suri 8. aprillil 2016, olles 87-aastane.

Hefner oli demokraat, aidates sellele parteile raha koguda ning 2012. aastal toetas ta president Barack Obama tagasivalimist. Ta võitles selle eest, et kuulsaid Hollywoodi tähti ei eemaldataks ja see maa-ala jääks kinnisvaraarendustest puutumata.

Sooküülik Sylvilagus palustris hefneri sai tema järgi nimetuse, kuna ta andis selle liigi kaitsmiseks ja säilitamiseks raha.

Sooküülik / wikipedia.org.

Hefner toetas samasooliste abielu lubamist ja seisis homode õiguste eest, kuigi oli hetero.

«Ilma samasooliste abieluta kaotab seksuaalrevolutsioon mõtte ja me oleme tagasi puritaanlikus ajastus, kus seks ja kõik sellega seonduv oli patt,» teatas Hefner ühes intervjuus.