Gerard Depardieu: mu ema tegi mind kandes kodus abordikatse, kuid see ebaõnnestus

68-aastane Depardieu, kes on mänginud rohkem kui 170 filmis, avaldas selle fakti 2014. aastal autobiograafilises raamatus «Ça s'est fait comme ça» (See juhtus nii), edastab news.com.au.

Gerard Depardieu / Graziano Quaglia/SIPA/Graziano Quaglia/SIPA/Scanpix

Depardieu teatel oli tal enne näitlejaks saamist mitmeid ameteid, kaasa arvatud meesprostituut, autovaras ja hauaröövel.

Depadieu andis hiljuti välja uue raamatu «Innocent», milles ta kordab, et ta vanemad ei soovinud teda.

Gerard Depardieu / GUILLAUME COLLET/SIPA/GUILLAUME COLLET/SIPA/Scanpix

«Mu vanemad ei tahtnud mind ja nad lootsid, et saavad mu varraste abil tappa, kuid ma elasin need vardad üle, sündisin ja ma olen õnnelik, et mul on võimalik elada. Olen elanud sellist elu, milles olen saanud teistele palju anda,» kirjutas staar.

Ta lisas, et saab oma elu algust võrrelda kassipojaga, kes pannakse kotti ja tahetakse uputada, kuid ta pääseb kotist välja ja jääb omapead.

«Minust oleks võinud saada metsik kass, kuid ma mõistsin, et koos selle vabadusega on antud mulle suured võimalused, ma vaatasin oma ümbrust ja sain aru, millise suuna valima pean,» teatab Depardieu oma raamatus.

Depardieu annab varsti intervjuu New Yorgis Prantsuse instituudis ajakirjanik Candice Bergenile, kelle esimene abikaasa oli tuntud režissöör Louis Malle.

Bergeni sõnul tahab ta Depardieu’lt küsida kummalise lause kohta, mida staar on mitmel korral rõhutanud: «Minu ema isa magas minu isa emaga».

Samuti huvitab teda see, kuidas Depardieu suhtub Venemaa presidenti Vladimir Putinisse, kellega ta tundub suur sõber olevat.

Vladimir Putin ja Gerard Depardieu / RIA Novosti/Reuters/Scanpix

Putin andis prantslasest staarile 2013. aastal Venemaa kodakondsuse.

Gerard Depardieu näitamas oma Venemaa passi / CAROLINE LARSON/AFP/Scanpix

«Putinile meeldib minu huligaanikülg. Teada on, et nii mõnikord olen ma olnud joobnuna tänaval pikali. Meil oli ka sarnane lapepõlv, vanemad ei hoolinud meist,» teatas Depardieu ühes intervjuus.