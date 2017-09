Hispaanlanna nõuab haua avamist, et ta saaks tõestada oma elusolemist

Lõuna-Hispaanias Sevilla lähedal Alcala de Guadairas elava naise sõnul on tal oma elusolemist raske tõestada, tal ei ole alates 2010. aastast autojuhiluba ja ta ei saa arsti juurde minna, kuna puuduvad dokumendid, edastab msn.com.

13. mail 2010 kanti Hispaania surmade registrisse isikuandmed, mis klapivad Juana Escudero omadega, kaasa arvatud ta nimi ja sünniaeg. Suri siiski teine naine, kellel oli sama sünnikuupäev ja aasta, kuid mitte nimi, kuid ametnikud panid millegipärast Escudero nime.

«Olen juba ligi seitse aastat kannatanud, kuid asi ei ole lahenenud ja ma ei saa tõestada, et olen elus,» sõnas hispaanlanna.

Escudero jõudis ametnike vea jälile, kui tal oli vaja arstiabi ning arst sõnas talle, et tal ei ole ravikindlustust, kuna sotsiaalregistris on tema kohta märge, et ta on surnud.

Naise teatel arst siiski ravis teda, kuna ta oli selle arsti patsient olnud pikka aega.

Escudero arvas, et keegi ametnik on kuskil teinud näpuvea ja ta pöördus sotsiaalameti poole, kuid sai sealt vastuse, et ta on surnud.

«Mulle öeldi, et tõesti võidi teha viga, kuid samas näitasid ka mitmed teised minu kohta käivad dokumendid, et olen surnud. See on arusaamatu,» nentis naine.

Escudero abikaasa suri 2011. aastal ja siis oli tal vaja tõestada, et ta on selle mehe lesk ja tal on õigus lesepensionile. Ta ei saanud seda pensioni, vaid teda süüdistati teise naise identiteedivarguses.

«Ametnikud lihtsalt ei pööranud minu jutule tähelepanu, vaid kuulutasid mu kohe identiteedivargaks. Sotsiaalametkondade jaoks olen surnud, kuid panga jaoks täiesti elus ja maksuvõimeline, sest maksan iga kuu laenu tagasi,» lausus hispaanlanna.

2016. aasta aprillis sai Escuderole selgeks, et kuus aastat tagasi suri Malagas naine, keda ametnikud millegipärast pidasid temaks. See naine elas ja maeti Escudero elukohast 200 kilomeetri kaugusel.

Escudero tütar Marta hakkas uurima selle naise surma ja matmist, saades surma ja matmise aja ja koha ning ta helistas surnuaia haldajatele teatades, et tema ema on elus. Ta tõi ära oma ema Juana Escudero isikuandmed. See kõne oli surnuaia töötajate jaoks üllatus ja nad hakkasid omaltpoolt asja uurima.

Naine esitas Malaga kohtule palve, et Malagas asuv haud avatakse, sest vaid siis saab ta tõestada, et on elus. Samuti nõuab hispaanlanna DNA-testi tegemist, sest tema ja surnud naine ei ole sugulased.

«DNA abil saab tõestada, et olen elus, mitte surnud ja et ma ei ole sellesse hauda maetud. Ma ei tea, millistel asjaoludel see naine suri ja mul ei ole Malagaga mitte mingisugust seost,» nentis hispaanlanna.