Osta ära: hüpnotisöör Marissa pani müüki rahavoogusid tugevalt käivitanud suksu!

"Tähelepanu, tähelepanu. Nüüd läkski nii, et minu ERITI tugeva rahaenergia käivitusenergiaga põrnikas tuli müüki," annab Marissa teada. Tema sõnul on see üliarmas auto olnud temaga alates "Hüpnotisööri" esimese hooaja võtetest kuni siiamaani.

"Ja ta on selle aja jooksul rahavoogusid ikka tugevalt käivitanud," lisab ta. "Olen teda palju hoidnud, kõik hooldused esinduses teinud, aga nüüd lähevad meie teed sõbralikult lahku ja ta rõõmuga käivitab kellegi teise rahaenergia ka!"

Vaata kuulutust SIIT!