Pildid ja video: tagasivaade Hugh Hefnerile, kes lahkus 91-aastasena

USA meedia teate suri Hefner vanadusse, olles oma kodus Los Angelese villas.

Hugh Hefner / © Lucy Nicholson / Reuters/REUTERS

Hefner sündis 9. aprillil 1926. aastal Chicagos, ta lõpetas Illinoisi ülikooli psühholoogina ja õppis seal ka loomingulist kirjutamist, lisaks õppis ta Northwesterni ülikoolis sotsioloogiat.

Ta tegi oma äriimpeeriumiga algust 1953. aastal, kui tutvustas esmakordselt meestele suunatud ajakirja Playboy. Esimese numbri esikaanel oli siis alles staariteed alustanud Marilyn Monroe, kes poseeris alasti.

Marilyn Monroe / Scanpix

Hugh Hefner / STAFF/AFP

Hefner müüs mõni aeg enne surma oma kuulsa Playboy villa 200 miljoni dollari eest naabritele, kuid tingimuseks oli, et ta saab elada seal oma elu lõpuni.

Hefner oli abielus 31-aastase Crystal Hefneriga, nad abiellusid 2012. aastal Playboy villas, kui Hefner oli 86-aastane ja ta naine 26-aastane.

Hugh Hefner / © Michaela Rehle / Reuters/REUTERS

Hefneri on varasematest suhetest neli täiskasvanud last: tütar Christie, kes on Playboy Enterprise juht juba üle 20 aastat ning pojad David, Marston ja Cooper.

Lisaks Crystal Hefnerile oli Hugh Hefner 1949 – 1959 abielus Midred Williamsi ja 1989 – 2010 Kimberley Conradiga.

Tal oli ka mitu vabaabielu partnerit, 1969 – 1976 Barbi Benton, 2000 - 2001 Brande Roderick, 2001 – 2008 Holly Maddison, 2002 – 2009 Bridget Marquart ja 2004 – 2008 Kendra Wilkinson.

Hugh Hefnerit peetakse seksuaalrevolutsiooni üheks käivitajaks, sellele rajas teed tema asutatud Playboy.