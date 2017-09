Donald Trumpi väimees on kaheksa aastat hääletanud naisena

New York State Board of Electionsi dokumentide kohaselt on Kushneri sugu kirjas kui «naine», vahendab The Independent. Dokumentidest selgub, et Kushner registreeris end hääletama 2009. aasta novembris.

Pole selge, kas tegemist oli tahtmatu või tahtliku veaga. Kushner hääletas viimati möödunud aasta 8. novembril.

Ebatäpsus torkab teravalt silma, kuna Trump ja tema kaaskond on häälekalt sõna võtnud valimispettuste asjus. President väitis isegi, et ta oleks rahvahääletuse võitnud, kui «miljonid inimesed poleks hääletanud illegaalselt». Asitõendeid presidendi väitele pole seni leitud.