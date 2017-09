Linnar Priimägi demonsteeris intelligentsi: Angela Merkel näeb välja nagu taignast tehtud pühadekakk

«Mis ma nende tulemuste kohta võin öelda: võitis multikultitädi, aga kaotas selle multikultitädi multikultipoliitika. See tendents on iseenesest tähelepanuväärne, et sakslased hakkavad end rahvusena taas leidma ja saavad üle sellest Teise maailmasõja ja natsi-Saksamaa sisemisest psüühilisest kompleksist ja juba julgevad öelda, et «me tahame olla natsioon»,» seletas Priimägi.

Ajakirjanik Ester Šank uuris seejärel, mis vahe on «tädil» ja «proual» ning märkis, et Merkelit võiks pigem nimetada Raudseks Leediks. «Kui Margaret Thatcher valiti kolm korda tagasi valitsusjuhiks, siis Angelal on see juba neljas kord. Ja Margaret ei...» rääkis Šank.

«No Margaret Thatcher nägi välja nagu Raudne Leedi, aga Merkel näeb välja nagu taignast tehtud pühadekakk!» segas Priimägi vahele.

«Okei, see on sinu arvamus... Aga kas sinu meelest ta ei ole raudne?» uuris Šank.

«Ei ole! Kui palju tal neid iseseisvaid mõtteid peas siis on? Ja kui palju ta orienteerub sellele, mis talle ookeani tagant öeldakse?» teatas Priimägi.