TOP5: Need on Eesti kõige rikkamad meelelahutajad!

Telenägu Teet Margna

Margnale kuuluv Nordon Grupp ja Telecom Project OÜ aastatega kogunenud jaotamata kasum oli 1,76 miljonit eurot. Võimalikud dividendid on 1,4 miljonit.

Kaks kanget Teet Margna ja Kristjan Jõekalda / Teet Margna

Teet Margna telepartner Kristjan Jõekaldale kuulub koos abikaasa Maris-Jane Jõekaldaga ettevõte Holmes OÜ, mille aastatega kogunenud jaotamata kasum on 366 326 eurot.

Raivo E. Tamm / AFP / Scanpix

Raivo E. Tamm on Eesti üks enim hõivatud vabakutselisi näitlejaid, kes figureerib ühtaegu nii teleseriaalides, teatrilavastustes kui spordiradadel, on ainuisikuliselt ettevõtte Daysleepers OÜ omanik. Ettevõtte aastatega kogunenud jaotamata kasum on 175 781 eurot.

Tõnis Niinemets. / Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

Nooruke meelelahutajatalent Tõnis Niinemets on korralikult särama löönud. Hiljuti Kalamaja ja Pelgulinna uusarenduskeskusesse koos abikaasa Liis Niinemetsaga korteri ostnud näitleja ja stand-up koomiku ettevõte JaakJaak OÜ kasum oli 56 901 eurot.