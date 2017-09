Prantslased on vihased, sest prokuröride arvates oli 11-aastane tüdruk nõus 28-aastase mehega seksima

Lastekaitsjad ja naisõiguslased on vihased, sest nende arvates ei saa teismelise tüdruku ja täiskavanud mehe seksimine olla seaduslik, edastab The Local.

Uurimisel ilmnes, et seksijuhtum leidis aset selle aasta aprillis Pariisi põhjaosas Montmagny eeslinnas asuvas korteris.

Mees ja tüdruk kohtusid pargis, kus mees tegi lapsele ettepaneku, et õpetab ta suudlema. Tüdruk läks mehega ta korterisse kaasa, kus nad seksisid.

Tüdruku pere ja advokaatide arvates oli tegemist vägistamisega, sest laps oli tõenäoliselt hirmunud ega osanud ennast kaitsta. Nad nõudsid mehele vägistamissüüdistuse esitamist.

Peret ja lastekaitsjaid vihastas, et prokuröride arvates on selle juhtumi puhul tegemist alaealise seksuaalse ahistamisega, mitte vägistamisega.

Prokurörid selgitasid, et selles juhtumis ei olnud vägivalda, kinnisidumist, ähvardamist ega üllatusmomenti, sest tüdruk läks mehega vabatahtlikult kaasa ja mees ei kasutanud sunnimeetodeid.

Samuti ei sundinud mees tüdrukut jõuga endaga seksima, vaid tüdruk oli seksimisega nõus.

Tüdruku ema sõnul on tegemist sulaselge vägistamisega.

«Mu tütar arvas, et ta ei saanud lahkuda ega protestida. Ta mõtlmine läks autopiloodile, ta muutus tundetuks ja paralüseerus,» sõnas ema.

Prantsuse väljaanded viitasid varem kohtus arutatud samasugustele juhtumitele, milles naised allusid seksiettepanekule, kuid tegelikult nad ei soovinud seksida ega andnud selleks omapoolset luba.

Psühholoogide sõnul tekib paljudel naistel vägistamise ajal nagu halvatus, nad lülitavad end välja ja üritavad mitte midagi tunda.

«Mis puudutab vägistamise lapsohvreid, siis nende puhul ei saa öelda, et nad nõustusid või neil tekkis psühholoogiline kramp, sest tegemist on alaealistega,» teatas kohtupsühholoog.

Prantuse seaduse järgi ei ole vägistamine see, kui mõlemad osapooled on seksiga nõus, kuid see käib ainult täiskasvanute kohta. See aga ei kehti alaealiste kohta, kuna Prantsusmaal algab täiskasvanuiga 15. eluaastast.

Karistusseadustikus on kirjas: «Kui alla 15-aastase suhtes pannakse toime seksuaalkuritegu, milles kasutatakse vägivalda, ähvardamist, vangistamist või selles on ootamatusemoment, siis saab selle eest karistada kuni viie aasta pikkuse vangistuse ja 75 000 euro suuruse trahviga».

Selles seadusepügalas mainitakse seksuaalkuritegu, kuid mitte otseselt vägistamist.

Nimetatud juhtumist jätkub kohus järgmise aasta 13. veebruaril.