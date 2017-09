Elu24 ei rikkunud head ajakirjandustava

Artiklid räägivad fitnessiga tegelevast Merilin Taimrest. Esimeses loos küsitakse, kas naine on jäänud lapseootele ja teises räägitakse sellest, et ta harrastab postitantsu.

Merilin Taimre kaebas Pressinõukogule, et artiklid on eksitavad ja täis faktivigu ning kahjustavad sellega tema mainet.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et tegemist on fitnessistaariga, kes on pajatanud oma kehaga rahul olemise vajalikkusest, silikoonrindadest ning postitanud sadu pilte ideaalsetest lihastest. Toimetus leiab, et seetõttu peaks kaebaja olema valmis spekulatsiooniks võimaliku raseduse teemal, kui ajutine kosumine on piltidel silmaga tuvastatav. Väljaanne selgitas, et võttis kaebajaga ühendust, kuid vastust ei saanud. Elu24 lisas, et postitants on põnev ja füüsiliselt keeruline spordiala ja kindlasti ei olnud artikli eesmärk kaebaja mainet kahjustada.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Merilin Taimre avaliku elu tegelane, kes on oma isiklikku elu eksponeerinud sotsiaalmeedias ning kasutanud ka enda isikut erinevate toodete reklaamiks.

Pressinõukogu esimees Andrus Karnau