Usuhullust ema lootis koos tütrega «tuleriidal» paradiisi jõuda

Politsei uurib, kas ema üritas ennast ja tütart elusana põletada, edastab metro.co.uk.

Naabrid kutsusid politsei kui nägid, et ühe maja garaažist tuleb paksu tumedat suitsu ja kuulsid karjeid. Päästetöötajad leidsid lapse surnukeha, millest kaks kolmandikku oli söestunud.

«Nii mina kui mu tütar oleksime pidanud sellel tuleriidal hukkuma, sest vaid nii oleksime saanud koos paradiisi jõuda. Paradiisi pääevad vaid tulekatsumuses puhastunud hinged,» selgitas 27-aastane ema politseile.

Politsei ei avalikustanud lapse tapnud ema nime ega teisi isikuandmeid. Naine vajas haiglaravi, kuna oli suitsu sisse hinganud ja tal oli põletushaavu.

Politsei ei saanud segaduses ja mitteadekvaatset naist küsitleda, seda tehakse hiljem, kui ta on mõnevõrra taastunud. Naine on haiglas politseivalve all.

Prokuröri sõnul tuleb teha kindlaks, kas laps oli tules hukkudes elus või surnud.

Kohtupsühhiaatri Hans Hellebuycki teatel on raske arvata, mis toimub usuhullude peas, kes soovivad tuleriida abil paradiisi jõuda.

Hellebryck lisas, et selle naise käitumine ja uskumine, et end kremeerides jõuab paradiisi, viitab psühhiaatrilistele probleemidele.

«Kuna naine ütles politseile, et tahtis koos tütrega ennast põletada, siis ei ole ta vaimselt terve. Juhtumi uurimisel tuleb lähtuda sellest,» lausus psühhiaater.