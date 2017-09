Evelin Võigemast rääkis esimest korda avalikult lahutusest: see on minu elu

"Kas lahutus oli hea või halb otsus, seda ma ei oska öelda," sõnab Evelin ja lisab, et ta on alles kogu selle protsessi sees ja lisab: "Me leppisime Priiduga omavahel kokku, et ei lahka oma eraelu ajakirjanduses."

Evelin Pang ja Priit Võigemast / Liis Treimann

"Ma saan aru, et ajakirju on vaja müüa ja veebilehtedel klikke koguda, et oleks üleni avameelne ja paljastav intervjuu. Aga see on minu elu! Päriselt minu elu, mitte meelelahutus lugejate jaoks," pahvatab näitlejanna.

