Baieri politsei pidi joobes pesukaru korrale kutsuma

Politsei läks kohale ja leidis eest mitte haige, vaid joobes pesukaru, kes seisi vaevu jalgadel ja kelle liikumine oli vaevaline, edastab The Local.

Kummalist looma märkas teel sõitnud jalgrattur, kes temast kella 9.00 ajal hommikul politseile teada andis.

«Leidsin jalgrattateelt sureva pesukaru, ta ei seisa püsti,» teatas kodanik.

Politseinike sõnul on nad üsna hästi treenitud selles osas, mis puudutab tänavatel olevaid joobes isikuid ning nad said kohe aru, et pesukaru on joobes, mitte suremas.

Pesukaru / ILYA NAYMUSHIN/REUTERS/Scanpix

Baieri Schweinfurti politsei teatas eile Facebookis, et neil tuli tegelda tipsutanud pesukaruga, kes käis viinamarjakasvanduses mädanema läinud viinamarjadega maiustamas.

Viinamarjad / Valery Matytsin/Valery Matytsin/TASS/Scanpix

«See pesukaru tundub olevat veinisõber, kuid ta tarbis liiga palju, jäädes purju. Loodame, et ta sai oma õppetunni ja ei korda seda enam. Loomal oli õnne, et ta vindise peaga teele ei läinud ja auto alla ei jäänud,» nentis politsei Facebookis.

Politsei viis joobes looma kaugemale nii viinamarjakasvandusest kui teedest, metsasele alale, kus ta oletatavalt oma peatäie välja magas. Politseinike sõnul oli loom üsna joobes ja selle tõttu võis tal pohmell tekkida.

Pesukarud ei ole Saksamaa põlisloomad, nad toodi sinna 1920. aastatel USAst ja hakati kasvatama nende naha pärast. Loomad paljunesid ja vabadusse pääsenud asusid elama metsadesse, kus nende arvukus kiiresti suurenes. Nad tekitavad seni põllumajandusele mõnevõrra kahju.

Väidetavalt oli natsijuht Herman Göring see, kes käis välja idee viia pesukarud loodusesse, kus saaks neile jahti pidada. Igatahes käib see legend seni Saksamaa pesukarudega kaasas ja tabloidid kirjutavad aegajalt, et natsipesukarud on jälle hävingut külvanud.