Video: naine paljastas, kuidas ta Auschwitzi arstile Mengelele lõpuks andestas

Natsid viisid nende pere 1944. aasta mais Auschwitzi koonduslaagrisse ning seal eraldati lapsed vanematest ja haiged tervetest.

Auschwitzi koonduslaager-muuseum / SEVGI/SIPA/SEVGI/SIPA/Scanpix

Kori sõnul ei saanud Auschwitzi toodud aru, mis nendega toimub ja miks nad seal on.

Naine jätkas, et järsku olid ta isa Alexander Mozes ning kaks vanemat õde Edit ja Aliz kadunud ning ta ei näinud neid enam kunagi.

Ta jätkas, et siis hakkas üks sakslasest ohvitser saksa keeles karjuma «zwillinge, zwillinge» (kaksikud, kaksikud) ja ta küsis lähedal olnud Evalt, et kas tema ja ta õde on kaksikud. Laste ema Jaffa Mozes vastas, et ta tütred on kaksikud ja nats sõnas siis, et see on hea.

Eva ja Miriam Mozes / Kuvatõmmis/Youtube

Kümneaastased Eva ja Miriam eraldati nende emast ning see oli viimane kord, mil nad oma ema nägid. Tüdrukud ei saanud aru, miks seda tehti, mis edasi saab ja see tekitas neis hirmu.

Eva Mozes Kori sõnul kulus vaid 30 minutit kui nende pere loomavangunist koos teistega maha võeti ja laiali jagati.

Evast ja ta õest said arst Josef Mengele, keda kutsuti Surmaarstiks, julmade eksperimentide katsealused. Mengele eesmärgiks oli suurendada niinimetatud aaria rassist inimeste arvukust ja selle tõttu tegi ta jubedaid inimkatseid.

Josef Mengele / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Mengele luges igal hommikul üle, kui palju tal on kaksikuid, kellega katseid teha. Ta viis nende peal läbi kahte sorti katseid. Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti pandi Eva, ta kaksikõde ja veel mitu last alasti kaheksaks tunniks ühte jahedasse ruumi, kus mõõdeti nende kehatemperatuuri. Kaksikute kehatemperatuure võrreldi.

Teispäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti tehti katseid, mis takistasid lastel normaalset verevoolu. Eva vasakust käest võeti palju verd ning paremasse kätte tehti erinevate ainetega süste. Naise sõnul ei teadnud ta lapsena, mida talle süstiti ega tea ka praegu.

Pärats ühte sellist süstimist jäi ta väga haigeks, tal tekkis kõrge palavik ning ta jalad ja käed läksid paiste. Ta pidi haigena olema augustikuise kõrvetava päikese käes ning ta keha katsid punased laigud. Lõpuks Mengele märkas, et Eval on kõrge palavik ja ta käskis ta panna koonduslaagri haiglasse, sest ta ei tahtnud oma katsealust kohe tappa.

Auschwitzi koonduslaager-muuseum / SEVGI/SIPA/SEVGI/SIPA/Scanpix

Mengele külastas Evat järgmisel päeval koos teiste arstidega ja tõdes, et tüdrukuga on lood halvad ja arvatavalt ta sureb järgneva kahe nädala jooksul.

Eva teatel oli ta kaks nädalat kõrges palavikus, mis ei alanenud ja tal on sellest ajast vaid üks selge mälupilt.

«Ma roomasin haiglabaraki põrandal, et jõuda ruumi teises otsas oleva veeni, sest mul oli janu. Kordasin endale, et ma pean ellu jääma, lõpuks hakkas mu palavik alanema ja tervis paranes,» meenutas naine.